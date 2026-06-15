Siemens Aktie
Marktkap. 201,62 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
270,35 €
|Abst. Kursziel*:
14,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
272,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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