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Marktkap. 494,95 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

10:51 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufstockung der Jahresziele sei erwartet worden, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Positive Signale für 2027 hätten die Wachstumsstory untermauert, auch wenn der Halbleiterindustrie-Ausrüster keine Auftragszahlen genannt habe./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.250,20 €		 Abst. Kursziel*:
27,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.253,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.533,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

10:51 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
08:21 ASML NV Buy UBS AG
08:11 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11 ASML NV Overweight Barclays Capital
08:06 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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