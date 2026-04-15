Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

10:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufstockung der Jahresziele sei erwartet worden, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Positive Signale für 2027 hätten die Wachstumsstory untermauert, auch wenn der Halbleiterindustrie-Ausrüster keine Auftragszahlen genannt habe./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML