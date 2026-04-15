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Marktkap. 136 Mrd. EUR

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WKN 938914

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ISIN NL0000235190

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Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

10:41 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
174,42 EUR 2,16 EUR 1,25%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse dürften geprägt sein von mauen Auslieferungen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Den Umsatz erwartet er 7 Prozent tiefer, Ebit und Cashflow schwach./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
173,80 €		 Abst. Kursziel*:
30,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
174,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,57%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
214,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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