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Symbol EIPAF

Barclays Capital

Eni Overweight

15:21 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,38 EUR 0,33 EUR 1,43%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth passte ihre Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Geschäftssignale aus der Versorgerbranche an./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,08 €		 Abst. Kursziel*:
23,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,93%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

15:21 Eni Overweight Barclays Capital
09.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 Eni Buy UBS AG
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