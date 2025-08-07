DAX 23.745 +0,0%ESt50 5.507 +0,1%Top 10 Crypto 15,89 +3,7%Dow 46.212 -0,1%Nas 22.618 +0,6%Bitcoin 97.229 +1,5%Euro 1,1729 +0,3%Öl 67,84 -2,7%Gold 3.829 +1,8%
Heidelberg Materials Aktie

189,00 EUR -6,00 EUR -3,08 %
STU
Marktkap. 34,8 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

UBS AG

Heidelberg Materials Neutral

17:31 Uhr
Heidelberg Materials Neutral
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
189,00 EUR -6,00 EUR -3,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Heidelberg Materials auf "Neutral" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Marcus Cole sprach in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen von einer nachlassenden Geschäftsdynamik. Entscheidend für den Baustoffhersteller sei die Frage, ob die Aktie auf dem Weg oder schon im Ziel sei oder ob gerade ein Paradigmenwechsel in Richtung Preissetzungsmacht, Dekarbonisierungsgewinne und verbessertes Angebots-Nachfrage-Verhältnis in Europa stattfinde. Es gebe allerdings auch Risiken durch strukturell höhere CO2-Preise, die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr für die Zahlen des US-Geschäfts sowie den schon starken Kursanstieg./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Neutral

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
188,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
191,45 €		 Abst. Kursziel*:
-1,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
189,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,53%
Analyst Name:
Marcus Cole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
222,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

