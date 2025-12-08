ANALYSE-FLASH: RBC senkt Heidelberg Materials auf 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
