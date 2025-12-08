DAX24.086 +0,2%Est505.729 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,20 -1,0%Gold4.205 +0,2%
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Heidelberg Materials auf 'Sector Perform'

08.12.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
220,20 EUR 0,20 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

