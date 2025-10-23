Bernstein Research

Heidelberg Materials Market-Perform

12:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Chad Dillard beschäftigte sich in einer Brancheneinschätzung vom Donnerstag mit dem aktuellen Stand großer US-Bauprojekte. Aus dem europäischen Baustoffsektor hätten Amrize, CRH, Heidelberg Materials und Sika die umfangreichsten Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Dagegen machten diese bei Saint-Gobain, Rockwool und Kingspan weniger als 20 Prozent des Konzernumsatzes aus, und Holcim sei seit der Amrize-Abspaltung dort gar nicht mehr selbst tätig. Amrize ist der Favorit des Experten. Das US-Portfolio von CRH sei attraktiver als das von Heidelberg, und die Aktie der Deutschen habe schon von den heimischen Konjunkturinvestitionen profitiert. Bei Saint-Gobain erschienen positive und negative Faktoren ausgeglichen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC

