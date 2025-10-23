DAX 24.211 +0,0%ESt50 5.666 +0,0%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,17 -0,2%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1616 +0,0%Öl 66,04 +0,1%Gold 4.058 -1,7%
Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 34,65 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Bernstein Research

Heidelberg Materials Market-Perform

12:21 Uhr
Heidelberg Materials Market-Perform
Heidelberg Materials
196,50 EUR 3,80 EUR 1,97%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Chad Dillard beschäftigte sich in einer Brancheneinschätzung vom Donnerstag mit dem aktuellen Stand großer US-Bauprojekte. Aus dem europäischen Baustoffsektor hätten Amrize, CRH, Heidelberg Materials und Sika die umfangreichsten Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Dagegen machten diese bei Saint-Gobain, Rockwool und Kingspan weniger als 20 Prozent des Konzernumsatzes aus, und Holcim sei seit der Amrize-Abspaltung dort gar nicht mehr selbst tätig. Amrize ist der Favorit des Experten. Das US-Portfolio von CRH sei attraktiver als das von Heidelberg, und die Aktie der Deutschen habe schon von den heimischen Konjunkturinvestitionen profitiert. Bei Saint-Gobain erschienen positive und negative Faktoren ausgeglichen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Market-Perform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
193,85 €		 Abst. Kursziel*:
5,75%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
196,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,33%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
227,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

12:21 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Heidelberg Materials Buy UBS AG
13.10.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

