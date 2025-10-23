Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 34,65 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Chad Dillard beschäftigte sich in einer Brancheneinschätzung vom Donnerstag mit dem aktuellen Stand großer US-Bauprojekte. Aus dem europäischen Baustoffsektor hätten Amrize, CRH, Heidelberg Materials und Sika die umfangreichsten Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Dagegen machten diese bei Saint-Gobain, Rockwool und Kingspan weniger als 20 Prozent des Konzernumsatzes aus, und Holcim sei seit der Amrize-Abspaltung dort gar nicht mehr selbst tätig. Amrize ist der Favorit des Experten. Das US-Portfolio von CRH sei attraktiver als das von Heidelberg, und die Aktie der Deutschen habe schon von den heimischen Konjunkturinvestitionen profitiert. Bei Saint-Gobain erschienen positive und negative Faktoren ausgeglichen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
193,85 €
|Abst. Kursziel*:
5,75%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
196,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,33%
|
Analyst Name:
Chad Dillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
227,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
