Kursziele erhöht

Aktien von Heidelberg Materials haben am Dienstag einen weiteren Ausbruchsversuch im Kurschart unternommen.

Die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials kletterten um rund 4 Prozent auf gut 209 Euro. Damit schafften sie es über den Konsolidierungstrend seit dem Rekord bei gut 212 Euro von Mitte August.

In der Vorwoche hatten sie dies schonmal versucht, waren aber nach der Quartalsbilanz zunächst ausgebremst worden. Einen Grund für Gewinnmitnahmen nach über 70 Prozent Jahresplus sahen Experten da im besseren Abschneiden des Konkurrenten Holcim in den Schwellenländern.

In den seither veröffentlichten Resümees der Zahlen wurden die Kursziele allerdings mehrheitlich etwas erhöht. Die Speerspitze bildet Jefferies mit 245,20 Euro. Dies bedeutet weitere 17 Prozent Kurspotenzial zum aktuellen XETRA-Niveau.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)