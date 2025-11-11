DAX23.987 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,28 +0,3%Gold4.138 +0,5%
Kursziele erhöht

Starke Heidelberg Materials-Aktien versuchen erneut Chartausbruch

11.11.25 11:27 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie zeigt Stärke - Chartausbruch möglich | finanzen.net

Aktien von Heidelberg Materials haben am Dienstag einen weiteren Ausbruchsversuch im Kurschart unternommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
208,80 EUR 6,90 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials kletterten um rund 4 Prozent auf gut 209 Euro. Damit schafften sie es über den Konsolidierungstrend seit dem Rekord bei gut 212 Euro von Mitte August.

In der Vorwoche hatten sie dies schonmal versucht, waren aber nach der Quartalsbilanz zunächst ausgebremst worden. Einen Grund für Gewinnmitnahmen nach über 70 Prozent Jahresplus sahen Experten da im besseren Abschneiden des Konkurrenten Holcim in den Schwellenländern.

In den seither veröffentlichten Resümees der Zahlen wurden die Kursziele allerdings mehrheitlich etwas erhöht. Die Speerspitze bildet Jefferies mit 245,20 Euro. Dies bedeutet weitere 17 Prozent Kurspotenzial zum aktuellen XETRA-Niveau.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
