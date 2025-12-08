DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: Dow stabil erwartet -- DAX fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom! Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
220,10 EUR -1,10 EUR -0,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,08 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Goldman Sachs Group Inc.

Heidelberg Materials Buy

14:06 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
220,10 EUR -1,10 EUR -0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das größte Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
220,50 €		 Abst. Kursziel*:
13,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
220,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,58%
Analyst Name:
Ben Rada Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
247,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

14:06 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:21 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
08.12.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
03.12.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktienanalyse Goldman Sachs Group Inc. gibt Heidelberg Materials-Aktie Buy Goldman Sachs Group Inc. gibt Heidelberg Materials-Aktie Buy
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 250 Euro - 'Buy'
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX steigt mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Dienstagmittag
finanzen.net Analyse: So bewertet Bernstein Research die Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Start in der Gewinnzone
finanzen.net LUS-DAX aktuell: Zum Start Gewinne im LUS-DAX
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Montagnachmittag ins Plus
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Mittag ins Plus
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Lending of 700,000 shares until 27/03/2026
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen