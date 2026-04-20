Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,48 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 872 auf 908 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Bei Meta sollte der kontinuierliche Zuwachs an KI-Werbeeinnahmen aufgezeigt werden./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 908,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 675,54
|Abst. Kursziel*:
34,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 675,37
|Abst. Kursziel aktuell:
34,44%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 879,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
