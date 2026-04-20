DAX 24.438 +0,1%ESt50 5.969 -0,2%MSCI World 4.640 +0,1%Top 10 Crypto 9,7715 +0,6%Nas 24.502 +0,4%Bitcoin 64.748 +0,6%Euro 1,1766 -0,2%Öl 95,67 +2,0%Gold 4.772 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
573,70 EUR +4,80 EUR +0,84 %
STU
675,37 USD +4,39 USD +0,65 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,48 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JWVX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US30303M1027

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol META

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

16:26 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
573,70 EUR 4,80 EUR 0,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 872 auf 908 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Bei Meta sollte der kontinuierliche Zuwachs an KI-Werbeeinnahmen aufgezeigt werden./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 908,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 675,54		 Abst. Kursziel*:
34,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 675,37		 Abst. Kursziel aktuell:
34,44%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 879,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

16.03.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

RSS Feed
