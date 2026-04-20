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DZ BANK

WACKER CHEMIE Halten

15:46 Uhr
WACKER CHEMIE Halten
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 92 Euro angehoben. Dank positiver Effekte im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg habe der Spezialchemiekonzern unerwartet gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Halten

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
94,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
94,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

15:46 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
20.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
20.04.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
16.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
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