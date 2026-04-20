WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,63 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 92 Euro angehoben. Dank positiver Effekte im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg habe der Spezialchemiekonzern unerwartet gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Halten
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
94,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
94,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|15:46
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|15:46
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital