DZ BANK

WACKER CHEMIE Halten

15:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 92 Euro angehoben. Dank positiver Effekte im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg habe der Spezialchemiekonzern unerwartet gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie