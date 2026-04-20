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Marktkap. 21,22 Mrd. EUR

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WKN A1H6AJ

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ISIN ES0177542018

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Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

13:46 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,59 EUR -0,02 EUR -0,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Bis Mitte Mai schienen die Fluggesellschaften noch recht zuversichtlich zu sein, doch mit einer länger anhaltenden Schließung der Straße von Hormus steige das Risiko einer Kerosinverknappung, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Airlines mit höheren Margen und niedrigeren Fixkosten wie Ryanair und IAG seien bei Treibstoffengpässen strukturell besser aufgestellt. Kapazitätskürzungen fielen bisher außerhalb des Nahost-Verkehrs nur bescheiden aus, dürften angesichts der stark gestiegenen Flugbenzinpreise aber bevorstehen. KLM, Lufthansa und Delta hätten ihre Flugpläne bereits gekürzt./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,56 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,45 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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