Beginn in 2025

Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Anlage zur CO2-Abscheidung in Großbritannien wird gebaut

25.09.25 09:44 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie unter Druck: DAX-Konzern geht mit Klimaschutz voran - revolutionäres Zementwerk entsteht | finanzen.net

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials baut eine weitere Anlage zur CO2-Abscheidung, diesmal für ein Zementwerk in Großbritannien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
194,00 EUR -3,80 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Werk Padeswood in Nordwales werde das weltweit erste mit einem vollständig dekarbonisierten Zementherstellungsprozess sein, teilte der Konzern mit. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Fördervereinbarung mit der britischen Regierung soll der Bau noch in diesem Jahr beginnen. Die Inbetriebnahme ist für 2029 geplant.

Wer­bung

Die CCS-Anlage (Carbon Capture and Storage) ermögliche die Abscheidung von jährlich rund 800.000 Tonnen CO2, das entspreche nahezu den gesamten Emissionen des Werks. Das abgeschiedene CO2 wird komprimiert und über eine unterirdische Pipeline zur sicheren Speicherung unter den Meeresboden in der Liverpool Bay transportiert, wie der Konzern weiter mitteilte.

Eine kürzlich eröffnete CCS-Anlage von Heidelberg Materials im norwegischen Brevik hat eine Abscheidekapazität von 50 Prozent.

Die Aktie von Heidelberg Materials verliert auf XETRA zeitweise 1,42 Prozent auf 194,95 Euro.

DOW JONES

