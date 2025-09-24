Rückwirkend

Die USA haben die Senkung der Autozölle für Importe aus Europa auf 15 Prozent festgeschrieben. So reagieren die Aktien deutscher Autobauer darauf.

Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Regierungsdokumenten hervor. Der neue Zoll gilt rückwirkend zum 1. August.

Vertreter der USA hatten der Europäischen Union im August mitgeteilt, dass sie die Zölle vom damals geltenden Niveau von 27,5 Prozent senken würden, wenn die EU im Gegenzug Zölle auf eine Reihe von US-Produkten senkt. Ein entsprechendes Gesetz wurde von Brüssel eingebracht, die offizielle Bestätigung der USA blieb aber bislang aus.

Bestätigt wurden nun außerdem Ausnahmen für europäische Flugzeuge und Flugzeugteile, Generika sowie bestimmte natürliche Rohstoffe.

Wie schon am Vortag dürften deutsche Autowerte auch am Donnerstag erneut von der Senkung der Autozölle reagieren. So steigen die Vorzugsaktien von VW im vorbörslichen Geschäft zeitweise um 0,69 Prozent an auf 93,90 Euro, BMW gewinnen 0,19 Prozent auf 85,22 Euro, während es für Mercedes-Benz-Titel zeitweise um 0,17 Prozent hoch geht auf 52,59 Euro und Porsche-Aktien 0,39 Prozent zulegen auf 33,44 Euro.

