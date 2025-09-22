DAX23.582 -0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,50 +1,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.565 +0,8%Euro1,1786 -0,3%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.775 +0,3%
Abnehm-Tabletten

Novo Nordisk-Aktie im Blick: Rivale Eli Lilly verschärft Konkurrenzkampf mit neuem Werk

24.09.25 09:09 Uhr
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Eli Lilly attackiert Novo Nordisk mit neuem Werk

Der Wettbewerb um die Vormachtstellung im boomenden Markt für Adipositas-Therapien spitzt sich mit neuen Expansionsplänen des Novo Nordisk-Konkurrenten Eli Lilly weiter zu.

• Novo Nordisk-Aktie mit schwacher Jahresperformance
• Eli Lilly verstärkt Druck durch Pläne für neues US-Werk
• Wettlauf um neue Abnehmpille

Die Novo Nordisk-Aktie hat es derzeit schwer. Zwar konnte sie sich in den letzten Wochen wieder etwas von ihrem Anfang August markierten Jahrestief bei 287,60 DKK erholen, steht seit Jahresbeginn allerdings noch rund 40 Prozent im Minus. Auch am Dienstag verlor der Anteilsschein an der Börse in Kopenhaben letztlich 2,28 Prozent auf 374,45 DKK. Neue Nachrichten des schärfsten Konkurrenten Eli Lilly setzten der Novo Nordisk-Aktie zu.

Eli Lilly erhöht Druck durch Bau von neuem US-Werk

So hat Rivale Eli Lilly am Dienstag Pläne für den Bau eines neuen Werkes im texanischen Houston für 6,5 Milliarden US-Dollar bekanngegeben, in dem pharmazeutische Inhaltsstoffe produziert werden sollen - unter anderem für ein neues Abnehm-Medikament. Laut Pressemitteilung soll der Standort zu den ersten gehören, an denen Orforglipron hergestellt wird, Eli Lillys erster oraler, niedermolekularer GLP-1-Rezeptoragonist, für den das Unternehmen bis Ende dieses Jahres einen Zulassungsantrag zur Behandlung von Fettleibigkeit bei den globalen Aufsichtsbehörden einreichen will. "Unser neuer Standort in Houston wird Lillys Fähigkeit zur Massenproduktion von Orforglipron verbessern und, falls zugelassen, dazu beitragen, das Potenzial des Medikaments als Behandlungsmethode für die Stoffwechselgesundheit von Millionen von Menschen weltweit auszuschöpfen, die die einfache Einnahme einer Pille ohne Einschränkungen bei Nahrungsaufnahme und Wasserkonsum bevorzugen", wird CEO David A. Ricks in der Mitteilung zitiert.

Harter Kampf um Abnehmmittel

Novo Nordisk und Eli Lilly liefern sich mit ihren bereits zugelassenen Abnehmmitteln Wegovy und Zepbound einen harten Konkurrenzkampf. Zuletzt konnte dabei Novo Nordisk mit einer Studie punkten. Die Daten aus der STEER-Studie zu Wegovy zeigten, dass das Mittel gegenüber Konkurrenzprodukten einen deutlichen Vorteil besitzt - insbesondere bei der Reduktion des kardiovaskulären Risikos. Konkret konnte eine Senkung von bis zu 57 Prozent des Risikos gegenüber Eli Lillys Produkt Zepbound nachgewiesen werden.

Daneben arbeitet Novo Nordisk aktuell auch selbst an einer Tablettenform von Wegovy - Oral Semaglutide 25 mg - und hat diese nach eigenen Angaben bereits bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zur Zulassung für die Behandlung chronischer Übergewichtigkeit eingereicht. Auch die Produktion des oralen Abnehmmittels an den US-Standorten des Konzerns wurde bereits aufgenommen.

Redaktion finanzen.net

