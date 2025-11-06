Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 179,15 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für GLP-1-Medikamente im Gegenzug für die Aufnahme der Mittel in das Medicare Part D-Programm mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. An der Börse könnte nun erst einmal mit begrenztem Wachstum 2026 gerechnet werden, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Die Medicare-Abdeckung könnte aber eine Milliardenchance sein für die Branche./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:07 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
290,00 DKK
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
40,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
429,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|08:41
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG