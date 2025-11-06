DAX 23.802 +0,3%ESt50 5.624 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 13,75 -1,6%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 88.217 +0,5%Euro 1,1539 -0,1%Öl 64,02 +0,7%Gold 4.008 +0,8%
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 179,15 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Underperform

08:31 Uhr
Novo Nordisk Underperform
Novo Nordisk
40,25 EUR 0,15 EUR 0,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für GLP-1-Medikamente im Gegenzug für die Aufnahme der Mittel in das Medicare Part D-Programm mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. An der Börse könnte nun erst einmal mit begrenztem Wachstum 2026 gerechnet werden, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Die Medicare-Abdeckung könnte aber eine Milliardenchance sein für die Branche./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
290,00 DKK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
40,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
429,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:41 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
08:11 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
06.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

