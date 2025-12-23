Gewinne in Zürich: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im SMI

Index-Performance im Blick

Der SMI schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,60 Prozent höher bei 13.242,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,521 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,001 Prozent höher bei 13.163,74 Punkten, nach 13.163,66 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.288,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13.162,82 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12.632,67 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Wert von 12.102,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der SMI einen Stand von 11.488,28 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 13,93 Prozent. Bei 13.288,66 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10.699,66 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,38 Prozent auf 329,60 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 110,10 CHF), Richemont (+ 1,19 Prozent auf 170,05 CHF), Swiss Life (+ 0,68 Prozent auf 920,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 132,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-0,69 Prozent auf 63,40 CHF), Sonova (-0,63 Prozent auf 205,80 CHF), Geberit (-0,58 Prozent auf 616,00 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 161,70 CHF) und Nestlé (-0,26 Prozent auf 77,83 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.173.541 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,442 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net