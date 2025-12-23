DAX24.337 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.526 +0,4%Bitcoin74.721 -0,7%Euro1,1779 +0,1%Öl62,14 +0,2%Gold4.479 +0,8%
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr.
Index-Performance im Blick

Gewinne in Zürich: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im SMI

23.12.25 17:58 Uhr
Gewinne in Zürich: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im SMI

Der SMI schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,14 CHF 0,30 CHF 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
63,40 CHF -0,44 CHF -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
616,00 CHF -3,60 CHF -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
77,83 CHF -0,20 CHF -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
110,10 CHF 1,38 CHF 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
170,05 CHF 2,00 CHF 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
329,60 CHF 4,50 CHF 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
161,70 CHF -0,65 CHF -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
205,80 CHF -1,30 CHF -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
920,00 CHF 6,20 CHF 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
132,70 CHF 0,85 CHF 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
36,94 CHF 0,16 CHF 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.242,8 PKT 79,1 PKT 0,60%
Charts|News|Analysen

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,60 Prozent höher bei 13.242,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,521 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,001 Prozent höher bei 13.163,74 Punkten, nach 13.163,66 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.288,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13.162,82 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12.632,67 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Wert von 12.102,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der SMI einen Stand von 11.488,28 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 13,93 Prozent. Bei 13.288,66 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10.699,66 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,38 Prozent auf 329,60 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 110,10 CHF), Richemont (+ 1,19 Prozent auf 170,05 CHF), Swiss Life (+ 0,68 Prozent auf 920,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 132,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-0,69 Prozent auf 63,40 CHF), Sonova (-0,63 Prozent auf 205,80 CHF), Geberit (-0,58 Prozent auf 616,00 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 161,70 CHF) und Nestlé (-0,26 Prozent auf 77,83 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.173.541 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,442 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
10.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
10.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen