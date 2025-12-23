Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Marktbericht

Der NASDAQ 100 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 25.537,05 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,080 Prozent leichter bei 25.441,42 Punkten in den Handel, nach 25.461,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25.403,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.542,09 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der NASDAQ 100 24.239,57 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.580,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21.503,17 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 21,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 2,72 Prozent auf 87,11 USD), NVIDIA (+ 2,12 Prozent auf 187,58 USD), Gilead Sciences (+ 1,46 Prozent auf 125,98 USD), Broadcom (+ 1,35 Prozent auf 346,05 USD) und Amazon (+ 1,32 Prozent auf 231,45 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Enphase Energy (-5,22 Prozent auf 31,75 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,93 Prozent auf 159,51 USD), Zoom Communications (-2,89 Prozent auf 87,39 USD), Starbucks (-2,67 Prozent auf 83,87 USD) und IDEXX Laboratories (-2,31 Prozent auf 685,88 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13.773.634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,733 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

2025 hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

