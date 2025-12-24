Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu

STOXX 50-Kursentwicklung

Der STOXX 50 bleibt auch am Mittwochmorgen im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,04 Prozent fester bei 4.896,64 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 4.898,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4.894,79 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4.900,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4.895,17 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,360 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4.702,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.591,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der STOXX 50 mit 4.274,15 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,86 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.902,83 Punkten. Bei 3.921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 0,84 Prozent auf 4,31 GBP), Diageo (+ 0,31 Prozent auf 15,93 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,20 Prozent auf 88,70 GBP), RELX (+ 0,07 Prozent auf 30,31 GBP) und BAT (+ 0,05 Prozent auf 42,21 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil GSK (-0,55 Prozent auf 18,05 GBP), AstraZeneca (-0,54 Prozent auf 136,62 GBP), Rolls-Royce (-0,34 Prozent auf 11,56 GBP), National Grid (-0,18 Prozent auf 11,36 GBP) und HSBC (-0,02 Prozent auf 11,75 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 450.218 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 347,291 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

