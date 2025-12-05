DAX24.006 +0,5%Est505.737 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.362 -1,0%Euro1,1652 +0,1%Öl63,41 +0,1%Gold4.224 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Vulcan Energy, Stahlwerte, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde
Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
Trendwende?

Vulcan Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Das treibt die Aktie an

05.12.25 10:09 Uhr
Vulcan Energy-Aktie erholt sich: Kursplus nach Kapitalerhöhung und Milliardenfinanzierung | finanzen.net

Die Vulcan Energy-Aktie erholt sich nach dem Abverkauf infolge der Kapitalerhöhung spürbar. Das Milliarden-Finanzierungspaket für Lionheart sorgt für neue Fantasie und Analysten bleiben bullish.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
323,60 EUR 1,20 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
232,25 EUR 1,80 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vulcan Energy
2,55 EUR 0,10 EUR 4,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aktie erholt sich nach massivem Kursrutsch deutlich
• Finanzierungspaket über 2,2 Milliarden Euro abgeschlossen, KfW, EIB und HOCHTIEF an Bord
• Analysten sehen kräftiges Kurspotenzial

Wer­bung

Vulcan Energy-Aktie kämpft sich zurück

Nach dem massiven Kursrutsch vom Donnerstag, als die Vulcan Energy-Aktie in Sydney um rund 20 Prozent auf 4,10 AUD fiel, folgte vor dem Wochenende eine spürbare Gegenbewegung: Die Aktie legte um 7,56 Prozent auf 4,41 AUD zu. Damit reduzieren sich die Wochenverluste zwar nur leicht, doch der Rebound zeigt, dass einige Marktteilnehmer die Talsohle möglicherweise erreicht sehen. Seit Jahresbeginn steht die Aktie mit 1,48 Prozent im Minus.

Hintergrund der Volatilität bleibt die Kapitalerhöhung im Rahmen der großen Finanzierungsrunde. Neue Aktien wurden zu 4,00 AUD ausgegeben, also deutlich unter dem Schlusskurs vor der Platzierung. Das sorgte für Druck und kurzfristige Verwässerung.

2,2 Milliarden Euro für Lionheart - Projekt nun vollständig finanziert

Stützend wirkt die operative Nachrichtenseite. Vulcan Energy meldete diese Woche offiziell den Abschluss eines 2,2-Milliarden-Euro-Finanzierungspakets für die erste Phase des Lionheart-Projekts im Oberrheingraben.

Wer­bung

Besonders bemerkenswert ist die Beteiligung der deutschen Bundesregierung über den KfW-Rohstofffonds mit 150 Millionen Euro. Zusätzlich kommen Fördermittel in Höhe von 204 Millionen Euro hinzu sowie ein Fremdfinanzierungspaket über 1,185 Milliarden Euro, getragen unter anderem von der EIB, mehreren Exportkreditagenturen und internationalen Banken. Industriepartner wie HOCHTIEF, Siemens Financial Services und Demeter steuern außerdem 133 Millionen Euro bei. Insgesamt gilt das Projekt als Leuchtturm für eine europäische, klimaneutrale Lithiumproduktion. Der Bau der kommerziellen Anlagen beginnt in Kürze.

Analysten weiterhin optimistisch gegenüber Vulcan Energy-Aktie

Trotz der jüngsten Turbulenzen bleiben Analysten klar positiv gestimmt. Laut TipRanks liegen zwei Kaufempfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 8,13 AUD. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 84 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild. Kurzfristig dominieren die Folgen der Verwässerung, mittelfristig aber könnte die nun gesicherte Finanzierung für das Lionheart-Projekt eine Stabilisierung und neue Fantasie bringen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Juan Roballo / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
24.11.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen