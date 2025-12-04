ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ein Top-Favorit
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Experten unter den großen Elektronikkonzernen. Beide stehen zudem auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Siemens AG
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.2025
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.2025
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.11.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen