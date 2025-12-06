DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.964 +0,3%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten

06.12.25 13:33 Uhr
November 2025: So schätzen die Experten die Zalando-Aktie ein | finanzen.net

So geht es mit der Zalando-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,81 EUR 0,15 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie wurde im November 2025 von 16 Analysten unter die Lupe genommen.

13 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,56 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Zalando auf 23,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--20.11.2025
UBS AG42,00 EUR81,0320.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)53,00 EUR128,4510.11.2025
Deutsche Bank AG33,00 EUR42,2410.11.2025
RBC Capital Markets36,00 EUR55,1710.11.2025
Barclays Capital28,00 EUR20,6907.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.44,00 EUR89,6607.11.2025
Deutsche Bank AG33,00 EUR42,2407.11.2025
UBS AG42,00 EUR81,0307.11.2025
JP Morgan Chase & Co.32,00 EUR37,9307.11.2025
UBS AG43,00 EUR85,3406.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.43,00 EUR85,3406.11.2025
JP Morgan Chase & Co.32,00 EUR37,9306.11.2025
Warburg Research52,00 EUR124,1406.11.2025
Deutsche Bank AG33,00 EUR42,2406.11.2025
Jefferies & Company Inc.31,00 EUR33,6206.11.2025
RBC Capital Markets40,00 EUR72,4106.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

