So geht es mit der Zalando-Aktie Experten zufolge weiter.

Die Zalando-Aktie wurde im November 2025 von 16 Analysten unter die Lupe genommen.

13 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,56 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Zalando auf 23,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 20.11.2025 UBS AG 42,00 EUR 81,03 20.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 53,00 EUR 128,45 10.11.2025 Deutsche Bank AG 33,00 EUR 42,24 10.11.2025 RBC Capital Markets 36,00 EUR 55,17 10.11.2025 Barclays Capital 28,00 EUR 20,69 07.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 44,00 EUR 89,66 07.11.2025 Deutsche Bank AG 33,00 EUR 42,24 07.11.2025 UBS AG 42,00 EUR 81,03 07.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 32,00 EUR 37,93 07.11.2025 UBS AG 43,00 EUR 85,34 06.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 43,00 EUR 85,34 06.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 32,00 EUR 37,93 06.11.2025 Warburg Research 52,00 EUR 124,14 06.11.2025 Deutsche Bank AG 33,00 EUR 42,24 06.11.2025 Jefferies & Company Inc. 31,00 EUR 33,62 06.11.2025 RBC Capital Markets 40,00 EUR 72,41 06.11.2025

