Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen
Aktien von Zalando haben am Freitag nach besserem Start zuletzt geschwächelt.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere des Onlinehändlers rutschen im XETRA-Handel zeitweise um 3,27 Prozent auf 23,35 Euro ab. Bereits tags zuvor hatten sie sich nach Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent erholt, einen guten Teil der Kursgewinne letztlich aber abgegeben.
Barclays-Expertin Sarah Roberts bewerte die Quartalsresultate als ermutigend. Entscheidend für eine Neubewertung bleibe aber die Gewinndynamik 2026. Und diese sei aktuell nur sehr schwer kalkulierbar, so Roberts. Sie stockte ihr Kursziel zwar etwas auf, bleibt aber an der Seitenlinie.
Zalandosind mit minus 28 Prozent drittschwächster DAX-Wert im laufenden Jahr.
FRANKFURT (dpa-AFX)
