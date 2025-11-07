DAX23.672 -0,3%Est505.597 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1544 ±-0,0%Öl64,17 +0,9%Gold4.005 +0,7%
Abwärtstrend

Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen

07.11.25 11:07 Uhr
Zalando-Aktie stürzt ab - Gewinne verpuffen nach kurzem Kursfeuerwerk! | finanzen.net

Aktien von Zalando haben am Freitag nach besserem Start zuletzt geschwächelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,38 EUR -1,12 EUR -4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Onlinehändlers rutschen im XETRA-Handel zeitweise um 3,27 Prozent auf 23,35 Euro ab. Bereits tags zuvor hatten sie sich nach Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent erholt, einen guten Teil der Kursgewinne letztlich aber abgegeben.

Wer­bung

Barclays-Expertin Sarah Roberts bewerte die Quartalsresultate als ermutigend. Entscheidend für eine Neubewertung bleibe aber die Gewinndynamik 2026. Und diese sei aktuell nur sehr schwer kalkulierbar, so Roberts. Sie stockte ihr Kursziel zwar etwas auf, bleibt aber an der Seitenlinie.

Zalandosind mit minus 28 Prozent drittschwächster DAX-Wert im laufenden Jahr.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
08:01Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando BuyUBS AG
06.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Zalando BuyUBS AG
06.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Zalando BuyWarburg Research
06.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

