Zalando Aktie
Marktkap. 5,79 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem im historischen Vergleich niedrigen Bewertungsniveau des Online-Modehändlers gebe es eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zentrale Wachstumstreiber, eine steigende Online-Penetration im europäischen Modehandel, sei intakt. Der Experte lobte außerdem die jüngste Übernahme von About You und die Partnerschaft mit dem DFB./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:29 / MESZ
Zusammenfassung: Zalando Kaufen
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
22,48 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
22,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|16:26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.