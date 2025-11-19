DAX 23.432 +1,2%ESt50 5.609 +1,2%MSCI World 4.311 +1,1%Top 10 Crypto 12,00 -3,7%Nas 22.908 +1,5%Bitcoin 77.042 -2,7%Euro 1,1523 -0,2%Öl 64,17 +0,8%Gold 4.082 +0,1%
Top News
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
EXACT Sciences-Aktie beflügelt: Übernahmeangebot von Abbott EXACT Sciences-Aktie beflügelt: Übernahmeangebot von Abbott
Profil

Zalando Aktie

Marktkap. 5,79 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
Aktie in diesem Artikel
Zalando
22,46 EUR -0,24 EUR -1,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem im historischen Vergleich niedrigen Bewertungsniveau des Online-Modehändlers gebe es eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zentrale Wachstumstreiber, eine steigende Online-Penetration im europäischen Modehandel, sei intakt. Der Experte lobte außerdem die jüngste Übernahme von About You und die Partnerschaft mit dem DFB./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:29 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Kaufen

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
22,48 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
22,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

16:26 Zalando Kaufen DZ BANK
12:31 Zalando Buy UBS AG
10.11.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

