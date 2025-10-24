Zalando Aktie
Marktkap. 6,85 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Das Wachstum habe bei Zalando in den Oktober hinein nachgelassen, schrieb Georgina Johanan am Freitagabend in ihrem Kommentar zu europäischen Modehändlern. Sie erinnerte daran, dass der Bericht für das dritte Quartal erstmals auch die Zahlen von About You enthält./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Neutral
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,34 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.