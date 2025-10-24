DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,86 +6,6%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1623 -0,1%Öl 66,12 +0,7%Gold 4.068 -0,3%
Zalando Aktie

26,38 EUR +0,05 EUR +0,19 %
STU
Marktkap. 6,85 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

08:01 Uhr
Zalando Neutral
Zalando
26,38 EUR 0,05 EUR 0,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Das Wachstum habe bei Zalando in den Oktober hinein nachgelassen, schrieb Georgina Johanan am Freitagabend in ihrem Kommentar zu europäischen Modehändlern. Sie erinnerte daran, dass der Bericht für das dritte Quartal erstmals auch die Zahlen von About You enthält./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Neutral

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,34 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:01 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Zalando Buy Warburg Research
14.10.25 Zalando Buy UBS AG
14.10.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
13.10.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando verliert am Freitagnachmittag
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Mittag Verluste
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando zieht am Freitagvormittag an
FSG Trading Idee Trading Idee: Zalando vor weiterem Hochlauf?
BNP Paribas dailyAktien: Zalando – Seitwärts mit Aufwärtstendenz
finanzen.net DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
