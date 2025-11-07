DAX23.826 +0,4%Est505.631 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,76 -1,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1539 -0,1%Öl64,08 +0,8%Gold4.006 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach bewegter Woche: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck: Gewinneinbruch
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Zahlen veröffentlicht

HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren Rheinmetall und RENK

07.11.25 09:27 Uhr
HENSOLDT-Aktie höher: Rüstungsriese im Aufwind - Rüstungsboom treibt Gewinne in die Höhe | finanzen.net

HENSOLDT hat in den ersten neun Monaten 2025 von der anhaltenden Nachfrage nach Wehrtechnik profitiert und das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
86,40 EUR -1,05 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beide Segmente, Sensors und Optronics, hätten zu den höheren Erlösen beigetragen. Die bereinigte operative Rendite (EBITDA) kletterte per Ende September leicht auf 13,7 Prozent von 13,6 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten dem Unternehmen mit 14,2 Prozent eine etwas höhere Marge zugetraut.

Wer­bung

Der Umsatz stieg in den neun Monaten den weiteren Angaben zufolge auf 1,536 Milliarden Euro, gegenüber 1,377 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte kräftig auf 211 Millionen Euro nach 187 Millionen Euro. Der Auftragseingang stieg auf 2,017 Milliarden von 1,856 Milliarden Euro.

Für 2025 erwartet das Unternehmen ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x bis 1,9x. Der Umsatz soll bei etwa 2,5 Milliarden Euro liegen und die bereinigte EBITDA-Marge bei 18 Prozent oder höher. HENSOLDT hatte den Ausblick vor kurzem präzisiert. Zuvor hatte das Unternehmen eine Rendite von 18 Prozent und einen Umsatz von 2,5 Milliarden bis 2,6 Milliarden Euro angepeilt. Das Book-to-Bill-Verhältnis wurde zuvor bei 1,2x erwartet.

Die HENSOLDT-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent auf 88,15 Euro zu. Für Aktien des Rüstungskollegen Rheinmetall geht es daneben um 0,23 Prozent auf 1.704,00 Euro nach unten, RENK-Titel verlieren zeitweise 0,41 Prozent auf 62,79 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen