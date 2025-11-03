HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,33 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 116 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Rüstungsunternehmen habe beim Auftragseingang, dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) mehr Dynamik gezeigt. Die nächsten Kurstreiber sieht der Experte in Auftragsgewinnen bis Ende des Jahres sowie dem bevorstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
89,53 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
92,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|16:16
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|10:11
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:41
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:16
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|10:11
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:41
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:16
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|10:11
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:41
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.