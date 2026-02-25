HENSOLDT-Aktie steigt: Jefferies hebt Rating auf "Buy" - Kursziel unverändert
Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT hochgestuft das Kursziel aber unverändert belassen.
Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die auch 2026 weiter hereinkommenden Aufträge aus Deutschland ließen die Jahresprognose für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Rüstungselektronikunternehmens konservativ erscheinen, schrieb Analyst Ben Brown in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Daher und wegen der gesunkenen Aktienbewertung habe er die Papiere hochgestuft.
Die HENSOLDT-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,09 Prozent auf 74,50 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
