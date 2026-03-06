DAX 23.591 -0,9%ESt50 5.720 -1,1%MSCI World 4.410 -1,1%Top 10 Crypto 8,6710 -2,4%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 57.968 +0,1%Euro 1,1551 -0,6%Öl 92,69 +8,5%Gold 5.171 %
HENSOLDT Aktie

74,10 EUR +0,50 EUR +0,68 %
Marktkap. 8,51 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

HENSOLDT
74,10 EUR 0,50 EUR 0,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die auch 2026 weiter hereinkommenden Aufträge aus Deutschland ließen die Jahresprognose für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Rüstungselektronikunternehmens konservativ erscheinen, schrieb Analyst Ben Brown in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Daher und wegen der gesunkenen Aktienbewertung habe er die Papiere hochgestuft./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,70 €		 Abst. Kursziel*:
22,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,46%
Analyst Name:
Ben Brown 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

