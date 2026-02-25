DAX 25.141 -0,1%ESt50 6.179 +0,1%MSCI World 4.582 +0,1%Top 10 Crypto 8,8255 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.726 +0,4%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,94 +0,0%Gold 5.180 +0,3%
Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
Kryptokurse am Vormittag
HENSOLDT Aktie

Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN
WKN HAG000

ISIN
ISIN DE000HAG0005

Symbol
Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Neutral

09:11 Uhr
HENSOLDT Neutral
HENSOLDT
77,65 EUR -2,85 EUR -3,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege unter dem Konsens, schrieb David Perry in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Free Cashflow habe ihn hingegen übertroffen. Die Aussichten auf das laufende Jahr seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,66%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,90%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

09:11 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:01 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
30.01.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

