DAX25.239 +0,3%Est506.191 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.863 +0,6%Euro1,1804 -0,1%Öl69,94 -1,5%Gold5.172 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 Lufthansa 823212 PayPal A14R7U
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- Bitcoin höher -- Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie dennoch fester: Piloten der Tochter Cityline stimmen für Streik Lufthansa-Aktie dennoch fester: Piloten der Tochter Cityline stimmen für Streik
Nutanix-Akie zündet Turbo +23%: AMD investiert dreistellige Millionensumme Nutanix-Akie zündet Turbo +23%: AMD investiert dreistellige Millionensumme
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hensoldt auf 'Equal Weight' - Ziel 97 Euro

26.02.26 12:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
73,10 EUR -7,50 EUR -9,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HENSOLDT mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMT

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
11:56HENSOLDT BuyWarburg Research
09:11HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:01HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
30.01.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56HENSOLDT BuyWarburg Research
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
29.01.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:11HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:01HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026HENSOLDT Equal-weightMorgan Stanley
12.01.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen