Top News
Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
London Stock Exchange (LSE) Aktie

95,50 EUR +5,00 EUR +5,52 %
STU
86,42 CHF +5,51 CHF +6,81 %
BRX
Marktkap. 44,4 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN wurde kopiert
ISIN GB00B0SWJX34

Symbol wurde kopiert
Symbol LDNXF

RBC Capital Markets

London Stock Exchange (LSE) Outperform

10:46 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm und die neuen mittelfristigen Ziele des Börsenbetreibers untermauerten gute Wachstumsaussichten, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
134,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
89,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

10:46 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
25.02.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
23.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
19.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
11.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

dpa-afx Einnahmen gestiegen LSE-Aktie im Aufwind: Deutsche-Börse-Konkurrent will weiter wachsen und Aktien zurückkaufen LSE-Aktie im Aufwind: Deutsche-Börse-Konkurrent will weiter wachsen und Aktien zurückkaufen
finanzen.net Kaum Veränderungen: STOXX 50 zum Start kaum verändert
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start fester
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
finanzen.net Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
Financial Times London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure
Financial Times London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure
Financial Times Elliott Management builds stake in London Stock Exchange Group
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
