London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 44,4 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm und die neuen mittelfristigen Ziele des Börsenbetreibers untermauerten gute Wachstumsaussichten, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / EST
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
134,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
89,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10:46
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|23.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG