HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Profil

PUMA Aktie

23,36 EUR +0,83 EUR +3,68 %
STU
Marktkap. 3,38 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

10:46 Uhr
PUMA SE Sector Perform
PUMA SE
23,36 EUR 0,83 EUR 3,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien etwas besser als erwartet, schrieb Piral Dadhania in der ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Herstellers von Sportbekleidung für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr deckten sich in etwa mit den Erwartungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
23,94 €		 Abst. Kursziel*:
-16,46%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
23,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,38%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

12:11 PUMA Hold Deutsche Bank AG
10:46 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 PUMA Buy Warburg Research
29.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

