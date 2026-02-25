PUMA Aktie
Marktkap. 3,38 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien etwas besser als erwartet, schrieb Piral Dadhania in der ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Herstellers von Sportbekleidung für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr deckten sich in etwa mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
23,94 €
|Abst. Kursziel*:
-16,46%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
23,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,38%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|12:11
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|PUMA Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|PUMA Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|PUMA Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG