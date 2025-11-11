DAX 24.356 +1,1%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.513 +0,2%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,66 -2,3%Gold 4.132 +0,1%
HENSOLDT HAG000
HENSOLDT Aktie

Marktkap. 10,97 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Deutsche Bank AG

HENSOLDT Buy

08:56 Uhr
HENSOLDT Buy
Aktie in diesem Artikel

HENSOLDT
HENSOLDT
81,20 EUR -6,55 EUR -7,46%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 113 auf 101 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Einige Aspekte des Kapitalmarkttages hätten enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das betreffe den Free Cashflow und den für 2026 angepeilten Umsatz. Die Marktreaktion darauf erscheine ihm aber etwas übertrieben./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,53 €		 Abst. Kursziel*:
12,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,38%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

