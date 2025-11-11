HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,97 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 113 auf 101 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Einige Aspekte des Kapitalmarkttages hätten enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das betreffe den Free Cashflow und den für 2026 angepeilten Umsatz. Die Marktreaktion darauf erscheine ihm aber etwas übertrieben./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,53 €
|Abst. Kursziel*:
12,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,38%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|10:46
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08:56
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08:56
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital