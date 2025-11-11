DAX 24.370 +1,2%ESt50 5.791 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,69 -0,7%Gold 4.128 +0,0%
Marktkap. 10,97 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
84,40 EUR -3,35 EUR -3,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Rüstungsherstellers dürften wohl eher zum Ende der in Aussicht gestellten Zeitspanne hin erreicht werden, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch im Nachgang des Kapitalmarkttags./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
89,53 €		 Abst. Kursziel*:
-3,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
84,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

