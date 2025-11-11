HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,97 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Rüstungsherstellers dürften wohl eher zum Ende der in Aussicht gestellten Zeitspanne hin erreicht werden, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch im Nachgang des Kapitalmarkttags./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
89,53 €
|Abst. Kursziel*:
-3,95%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
84,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
