Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Transparenz, Risikostreuung & Co.: Das sollten Anleger über AIFs und UCITS-ETFs wissen
Kryptowährungen in KW 50: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Recycling-Offensive

Die Macht der Seltenen Erden: Warum Elektro-, Rüstungsindustrie & Co. von ihnen abhängig ist

14.12.25 03:33 Uhr
Wem gehört die Zukunft? Seltene Erden: Die Abhängigkeit der Elektro-, Rüstungsindustrie & Co. von Chinas Macht | finanzen.net

Da die Nutzung Seltener Erden immer weiter zunimmt, stellt sich die Frage: Wie lange reichen die Vorkommen dieser für eine zukunftsorientiere Wirtschaft wichtigen Bodenschätze ohne geeignete Recyclingstrategien noch aus?

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
73,00 EUR 1,70 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
54,49 EUR -1,56 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.617,00 EUR 10,50 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
69,40 EUR -2,15 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Einfluss auf verschiedene Sektoren
• Abhängigkeit von China
• Recycling von Seltenen Erden

Seltene Erden sind Rohstoffe, deren Gewinnung und Aufbereitung langwierige Prozesse umfassen. Jedoch stellen sie einen der wichtigsten Bodenschätze für die moderne Zivilisation, Elektro- sowie Rüstungsindustrie dar. So finden Seltene Erden in nahezu jedem Lebensbereich Anwendung, sei es zur Verbesserung von Batterien, Bildschirmen, im Energiesektor - in Form von Teilen von Windturbinen - oder im medizintechnischen Bereich.

Abhängigkeit von China

Besonders von China besteht eine große Abhängigkeit, da das Land hauptsächlich die weltweite Versorgung mit diesen Rohstoffen kontrolliert, so ein Beitrag von DIE ZEIT. Deshalb wollen sich viele Länder von China lösen. Die EU und Südafrika haben im November 2025 ein Abkommen unterzeichnet, welches die Länder einen Schritt näher an die Unabhängigkeit von Chinas Rohstoffen bringen soll. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte zu dem Abkommen bei ihrer Presserklärung in Johannesburg, dass man diese Rohstoffe brauche, um die Energiewende in Europa und Südafrika voranbringen zu können.

Recycling von Seltenen Erden

Seltene Erden stellen einen wesentlichen Bestandteil für die Herstellung verschiedener Technologien für unterschiedliche Branchen dar. Laut eines Berichts auf br.de gehen jedoch gerade ihre Gewinnung und Entsorgung mit großen Auswirkungen für die Umwelt einher. Das Recycling von Seltenen Erden ist noch keine etablierte Vorgehensweise. Maßnahmen, die getroffen werden könnten, beinhalten laut all-electronics.de beispielsweise das Etablieren von gesetzlich vorgeschriebenen Systemen, die die Rücknahme dieser Rohstoffe garantieren, das Festlegen fester Quoten, durch die sichergestellt werden soll, dass eine bestimmte Menge der verwendeten Seltenen Erden recycelt wird oder die Einführung von technischen Verfahren, die eine wirksamere Trennung von Seltenen Erden von den jeweiligen Produkten gewährleiste.

Deshalb hat die EU den European Critical Raw Materials Act verabschiedet. Das Gesetz legt fest, dass bis zum Jahr 2030 rund 10 Prozent der benötigten Rohstoffe innerhalb der EU gefördert, 40 Prozent der benötigten Rohstoffe innerhalb der EU verarbeitet und 25 Prozent des benötigten Rohstoffbedarfs der EU aus Recyclingprozessen gewonnen werden sollen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FoxPictures / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
03.12.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
03.12.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

