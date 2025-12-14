Recycling-Offensive

Da die Nutzung Seltener Erden immer weiter zunimmt, stellt sich die Frage: Wie lange reichen die Vorkommen dieser für eine zukunftsorientiere Wirtschaft wichtigen Bodenschätze ohne geeignete Recyclingstrategien noch aus?

• Einfluss auf verschiedene Sektoren

• Abhängigkeit von China

• Recycling von Seltenen Erden



Seltene Erden sind Rohstoffe, deren Gewinnung und Aufbereitung langwierige Prozesse umfassen. Jedoch stellen sie einen der wichtigsten Bodenschätze für die moderne Zivilisation, Elektro- sowie Rüstungsindustrie dar. So finden Seltene Erden in nahezu jedem Lebensbereich Anwendung, sei es zur Verbesserung von Batterien, Bildschirmen, im Energiesektor - in Form von Teilen von Windturbinen - oder im medizintechnischen Bereich.

Besonders von China besteht eine große Abhängigkeit, da das Land hauptsächlich die weltweite Versorgung mit diesen Rohstoffen kontrolliert, so ein Beitrag von DIE ZEIT. Deshalb wollen sich viele Länder von China lösen. Die EU und Südafrika haben im November 2025 ein Abkommen unterzeichnet, welches die Länder einen Schritt näher an die Unabhängigkeit von Chinas Rohstoffen bringen soll. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte zu dem Abkommen bei ihrer Presserklärung in Johannesburg, dass man diese Rohstoffe brauche, um die Energiewende in Europa und Südafrika voranbringen zu können.

Recycling von Seltenen Erden

Seltene Erden stellen einen wesentlichen Bestandteil für die Herstellung verschiedener Technologien für unterschiedliche Branchen dar. Laut eines Berichts auf br.de gehen jedoch gerade ihre Gewinnung und Entsorgung mit großen Auswirkungen für die Umwelt einher. Das Recycling von Seltenen Erden ist noch keine etablierte Vorgehensweise. Maßnahmen, die getroffen werden könnten, beinhalten laut all-electronics.de beispielsweise das Etablieren von gesetzlich vorgeschriebenen Systemen, die die Rücknahme dieser Rohstoffe garantieren, das Festlegen fester Quoten, durch die sichergestellt werden soll, dass eine bestimmte Menge der verwendeten Seltenen Erden recycelt wird oder die Einführung von technischen Verfahren, die eine wirksamere Trennung von Seltenen Erden von den jeweiligen Produkten gewährleiste.

Deshalb hat die EU den European Critical Raw Materials Act verabschiedet. Das Gesetz legt fest, dass bis zum Jahr 2030 rund 10 Prozent der benötigten Rohstoffe innerhalb der EU gefördert, 40 Prozent der benötigten Rohstoffe innerhalb der EU verarbeitet und 25 Prozent des benötigten Rohstoffbedarfs der EU aus Recyclingprozessen gewonnen werden sollen.

