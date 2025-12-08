DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 11,96 +0,2%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.762 -0,1%Euro 1,1642 +0,0%Öl 62,43 -0,1%Gold 4.183 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant Rüstungspaket in Rekordhöhe -- thyssenkrupp erwartet rote Zahlen -- NVIDIA darf bestimmte Chips nach China exportieren
Top News
Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger vor US-Leitzinsentscheid weiter in Wartestellung Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger vor US-Leitzinsentscheid weiter in Wartestellung
Warum Palantir-Mitgründer Peter Thiel all seine NVIDIA-Aktien verkauft hat Warum Palantir-Mitgründer Peter Thiel all seine NVIDIA-Aktien verkauft hat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.639,50 EUR +28,00 EUR +1,74 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 70,17 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

08:01 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.639,50 EUR 28,00 EUR 1,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Rüstungskonzern strebe für das vierte Quartal und das erste Halbjahr 2026 bedeutende Aufträge an, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, dass viele davon gesichert werden können. Allerdings sei es im Verteidigungssektor äußerst schwierig, den Zeitpunkt neuer Aufträge vorherzusagen./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.618,00 €		 Abst. Kursziel*:
39,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.639,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,24%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.155,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
03.12.25 Rheinmetall Buy UBS AG
24.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

dpa-afx Auf 20 Punkte gekürzt US-Regierung soll überarbeiteten Ukraine-Friedensplan prüfen US-Regierung soll überarbeiteten Ukraine-Friedensplan prüfen
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Candlestick shooting Star deutet auf short-Strategie hin
finanzen.net Rheinmetall erhält Bundeswehrauftrag - RENK-Aktie profitiert von Kaufempfehlung - HENSOLDT zieht mit
Dow Jones Aktien von Siemens, Siemens Healthineers und Rheinmetall uneins: Kooperation verkündet
finanzen.net XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag freundlich
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Novinite Rheinmetall CEO: Securing NATO’s Eastern Flank Key as Bulgaria Hosts New Defense Plants
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen