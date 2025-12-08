Rheinmetall Aktie
Marktkap. 70,17 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Rüstungskonzern strebe für das vierte Quartal und das erste Halbjahr 2026 bedeutende Aufträge an, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, dass viele davon gesichert werden können. Allerdings sei es im Verteidigungssektor äußerst schwierig, den Zeitpunkt neuer Aufträge vorherzusagen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.618,00 €
|Abst. Kursziel*:
39,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.639,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,24%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.155,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
