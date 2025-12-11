DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 ±0,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin76.684 -2,5%Euro1,1693 ±0,0%Öl62,23 -0,5%Gold4.214 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- US-Börsen höher -- Fed senkt Leitzins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
Elon Musk gibt Aktienempfehlung ab: Warum der Tesla-CEO Alphabet und NVIDIA im KI-Rennen vorne sieht Elon Musk gibt Aktienempfehlung ab: Warum der Tesla-CEO Alphabet und NVIDIA im KI-Rennen vorne sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Partnerschaft vertieft

Super Micro-Aktie profitiert von NVIDIA: Deshalb setzt der Serverbauer auf die Technologie des Chipriesen

11.12.25 03:30 Uhr
Super Micro-Aktie: Warum der Serverriese seine Zukunft auf NVIDIA-Technologie stützt | finanzen.net

Super Micro Computer vertieft die Kooperation mit NVIDIA, um seine Stellung im KI-Markt zu festigen.Neue Blackwell-basierte AI-Factory-Lösungen sollen die Position im Rechenzentrumssegment stärken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
157,14 EUR -1,48 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
29,66 EUR -0,40 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Super Micro baut neue AI-Factory-Cluster-Lösungen auf Basis von NVIDIAs Blackwell-GPUs
• Die schlüsselfertigen Systeme reichen von 4 Nodes mit 32 GPUs bis zu 32 Nodes mit 256 GPUs
• CEO Charles Liang sieht die KI-Fabrik als Fundament für die Transformation jedes Unternehmens

Wer­bung

Vom Serverhersteller zum KI-Infrastruktur-Anbieter

Super Micro Computer (SMCI) weitet seine Rolle im KI-Hardware-Markt deutlich aus. Mitte November 2025 kündigte das Unternehmen auf der Supercomputing Conference neue AI-Factory-Cluster-Lösungen an, die auf NVIDIAs Enterprise-Referenzarchitekturen und der Blackwell-GPU-Plattform basieren. Wie aus der Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, handelt es sich um vollständig integrierte und validierte Systeme, die als schlüsselfertige Komplettlösungen ausgeliefert werden - inklusive NVIDIA-Software-Stack und NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Netzwerk.

Der strategische Schritt markiert einen Wandel für Super Micro. Statt einzelne Server und Speicherkomponenten zu verkaufen, positioniert sich das Unternehmen nun als Anbieter kompletter KI-Fabriken. Die vorkonfigurierten Cluster-Lösungen reichen von 4 Nodes mit 32 GPUs bis zu 32 Nodes mit 256 GPUs und werden an den globalen Produktionsstandorten des Unternehmens - darunter San Jose, Kalifornien - integriert und getestet. Super Micro-CEO Charles Liang bezeichnete die KI-Fabrik als das Fundament, um jedes Unternehmen in ein KI-Unternehmen zu verwandeln.

Plug-and-Play für KI-Rechenzentren

Die neue Partnerschaft mit NVIDIA zielt darauf ab, den Aufbau von KI-Infrastruktur erheblich zu vereinfachen. Unternehmen können die vorgefertigten Systeme nach NVIDIAs Blaupausen installieren, ohne selbst komplexe Hardware-Architekturen entwickeln zu müssen. Die Lösungen umfassen Rechenleistung, Netzwerk, Kühlung und Management-Software in einem Paket. Super Micros Data Center Building Block Solutions (DCBBS) sollen zudem den Aufbau neuer Rechenzentren oder die Umrüstung bestehender Anlagen zu KI-Fabriken beschleunigen.

Wer­bung

Laut der Unternehmensmitteilung nimmt Super Micro bereits Bestellungen für Konfigurationen mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition oder NVIDIA HGX B200 GPUs entgegen. Die Systeme sind für KI- und Hochleistungsrechnen in verschiedenen Größenordnungen optimiert und sollen Unternehmen ermöglichen, eine gemeinsame Infrastruktur für KI-Inferenz, Enterprise-HPC und Grafik-Rendering zu nutzen.

Schwache Kursentwicklung trotz strategischer Neuausrichtung

Die vertiefte NVIDIA-Partnerschaft hat sich bislang nicht im Aktienkurs widergespiegelt. Super Micro gehört zu den schwächsten Performern unter den KI-Aktien der vergangenen Monate. Die Aktie hat seit März 2024 über 70 Prozent an Wert verloren und notiert deutlich unter den damaligen Höchstständen von über 110 US-Dollar.

Die schwache Entwicklung geht laut InvestorsObserver auf mehrere Faktoren zurück. Im ersten Geschäftsquartal 2025 verzeichnete Super Micro eine Bruttomarge von nur 9,3 Prozent - den niedrigsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Steigende Kosten, ein ungünstiger Produktmix sowie Verzögerungen bei der Umsatzrealisierung durch Spezifikationsänderungen eines Großkunden belasteten die Ergebnisse. Ob die strategische Neuausrichtung als integraler Bestandteil der NVIDIA-basierten KI-Lieferkette die Trendwende bringen kann, bleibt abzuwarten.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen