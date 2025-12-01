Rheinmetall Aktie
Marktkap. 72,72 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Der Markt preise bei dem Rüstungskonzern ein Szenario ein, in dem entweder die Prognose für 2030 verfehlt werde, oder die Bewertungsskala der Aktie die gleiche bleibe wie historisch gewohnt, schrieb Analyst Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. Das kurzfristige Wachstum sei bei Rheinmetall im Sektor am höchsten, während die Bewertung gemessen an den kommenden Jahren günstiger sei als bei vergleichbaren Unternehmen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2025 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.060,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.566,00 €
|Abst. Kursziel*:
31,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.591,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,44%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.155,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:21
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:21
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:21
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research