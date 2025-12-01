DAX 24.050 -0,5%ESt50 5.707 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,11 +0,0%Gold 4.197 -0,3%
Rheinmetall Aktie

1.591,50 EUR -51,50 EUR -3,13 %
STU
Marktkap. 72,72 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

08.12.25
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.591,50 EUR -51,50 EUR -3,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Der Markt preise bei dem Rüstungskonzern ein Szenario ein, in dem entweder die Prognose für 2030 verfehlt werde, oder die Bewertungsskala der Aktie die gleiche bleibe wie historisch gewohnt, schrieb Analyst Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. Das kurzfristige Wachstum sei bei Rheinmetall im Sektor am höchsten, während die Bewertung gemessen an den kommenden Jahren günstiger sei als bei vergleichbaren Unternehmen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2025 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.060,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.566,00 €		 Abst. Kursziel*:
31,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.591,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,44%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.155,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

