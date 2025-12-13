Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Samstagmittag entwickeln
13.12.25 13:17 Uhr
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
2.889,10 USD -5,68 USD -0,20%
0,64 USD USD -0,22%
1.932,00 USD -4,00 USD -0,21%
1,59 EUR 0,00 EUR 0,00%
88,62 EUR 0,90 EUR 1,03%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
4,11 USD -0,12 USD -2,79%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.302,42 USD USD
2,79 USD USD
58,12 USD -0,79 USD -1,35%
558,00 USD 1,50 USD 0,27%
3,97 USD -0,08 USD -2,03%
4.555,00 GBP 58,00 GBP 1,29%
96,70 USD 0,20 USD 0,21%
11.816,00 USD 76,00 USD 0,65%
2,30 USD -0,01 USD -0,22%
0,83 USD USD -0,09%
4,32 USD -0,04 USD -0,86%
3,39 USD -0,04 USD -1,16%
15,88 USD 0,01 USD 0,06%
508,17 USD -3,55 USD -0,69%
14.420,00 USD -30,00 USD -0,21%
61,12 USD -0,43 USD -0,70%
57,44 USD -0,16 USD -0,28%
1,63 USD 0,10 USD 6,53%
1.513,00 USD USD
3.980,00 MYR -30,00 MYR -0,75%
1.745,50 USD USD
475,75 EUR -3,00 EUR -0,63%
9,88 USD 0,05 USD 0,51%
62,02 USD USD
300,60 USD 1,80 USD 0,60%
0,50 USD -0,01 USD -1,64%
10,76 USD -0,17 USD -1,58%
1,64 EUR 0,00 EUR 0,06%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
189,00 EUR 0,50 EUR 0,27%
3.242,00 USD -78,00 USD -2,35%
41.905,00 USD 1.355,00 USD 3,34%
0,15 USD USD 1,68%
Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.302,42 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.302,42 US-Dollar).
Werbung
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €)
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com