DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,40 +1,0%Gold5.554 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA ASML NV A1J4U4 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 OHB 593612 CSG Group A420X0 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Anhaltender Höhenflug und kein Ende der Rekordfahrt in Sicht

29.01.26 07:41 Uhr
Goldpreis: Rekordjagd geht weiter! | finanzen.net

Im frühen Donnerstagshandel ging es mit dem Goldpreis weiter bergauf und er markierte unterhalb von 5.600 Dollar ein neues Rekordhoch.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.553,89 USD 137,49 USD 2,54%
News
Ölpreis (Brent)
69,40 USD 0,66 USD 0,96%
News
Ölpreis (WTI)
64,24 USD 1,03 USD 1,63%
News

von Jörg Bernhard

Anleger flohen angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten weiterhin verstärkt in sichere Häfen. Damit beläuft sich der Monatsgewinn im Januar sowohl in Dollar als auch in Euro auf über 25 Prozent. Mittlerweile kann man dem Chart eine parabolische Entwicklung attestieren. Auf geopolitischer Ebene forderte US-Präsident Donald Trump den Iran am Mittwoch zu neuen Gesprächen über das Atomprogramm auf. Zugleich warnte er, dass ein möglicher zukünftiger US-Angriff deutlich schwerwiegender ausfallen würde als der im vergangenen Jahr, bei dem iranische Nuklearanlagen getroffen worden waren. Teheran reagierte mit der Drohung, Vergeltungsschläge gegen die USA, Israel und deren Unterstützer zu führen. Wie erwartet beließ die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, dass die Inflation im Dezember vermutlich weiterhin deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent gelegen habe. Außerdem profitierte Gold von der Meldung, dass das Kryptounternehmen Tether pro Woche ein bis zwei Tonnen Gold kaufe.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 270,60 auf 5.574,2 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Dritter Anstieg in Folge

Der Ölpreis setzte im frühen Donnerstagshandel seine Erholung den dritten Tag in Folge fort. Befürchtungen, dass die USA einen militärischen Angriff auf den wichtigen Produzenten Iran durchführen könnten, waren hierfür hauptverantwortlich. Dies würde die Ölversorgung aus dem Nahen Osten erheblich beeinträchtigen. Iran ist mit einer Förderung von rund 3,2 Millionen Barrel pro Tag der viertgrößte Produzent innerhalb der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Zusätzliche Unterstützung kam von den wetterbedingten Produktionsausfällen in Teilen der USA sowie von einem überraschenden Rückgang der US-Rohöllagerbestände, der die Sorgen über ein Überangebot vorübergehend verringerte. Die US-Energiebehörde EIA meldete einen Anstieg um 2,3 Millionen Barrel.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,94 auf 64,15 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,84 auf 68,21 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: farbled / Shutterstock.com, Kotomiti Okuma / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis