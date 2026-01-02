Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

DAX24.624 -0,8%Est505.962 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,3%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.592 -1,2%Euro1,1949 -0,1%Öl69,95 +1,8%Gold5.531 +2,1%
29.01.26 13:17 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 13:13 Uhr gewann der Goldpreis 2,16 Prozent auf 5.533,25 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 5.416,40 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 1,89 Prozent auf 118,83 US-Dollar, nach 116,63 US-Dollar am Vortag.

Nach 2.634,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Donnerstagmittag um 4,69 Prozent auf 2.758,00 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 2.085,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.012,50 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 1,83 Prozent auf 70,00 US-Dollar, nach 68,40 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf. Es geht 2,31 Prozent auf 64,67 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 63,21 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 0,25 Prozent stärker bei 0,64 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 11:41 Uhr zieht der Haferpreis um 0,75 Prozent auf 3,03 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 3,51 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Donnerstagmittag um -0,51 Prozent auf 3,49 US-Dollar gesunken.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -0,24 Prozent auf 2.889,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 2.885,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,30 US-Dollar am Vortag auf 4,32 US-Dollar nach oben (+0,47Prozent).

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,47 Prozent auf 10,80 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 10,75 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (297,80 US-Dollar) geht es um 0,27 Prozent auf 298,60 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,46 Prozent auf 0,55 US-Dollar, nach 0,54 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Weizenpreis um -0,07 Prozent auf 189,88 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 190,00 Euro.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,41 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -48,99 Prozent auf 3,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 7,46 US-Dollar.

Zudem gibt der Milchpreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,61 Prozent auf 14,63 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 14,72 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Rapspreis im Aufwind. Um 12:58 Uhr zieht der Rapspreis um 2,10 Prozent auf 491,13 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 481,00 Euro gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -1,50 Prozent auf 69,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 70,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Holzpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 597,50 US-Dollar lag, wird der Holzpreis um 13:00 Uhr auf 597,50 US-Dollar beziffert.

