Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Donnerstagvormittag

29.01.26 10:13 Uhr
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Donnerstagvormittag | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.272,80 USD 64,40 USD 2,01%
Baumwolle
0,64 USD USD 0,42%
Bleipreis
1.972,10 USD -7,25 USD -0,37%
Dieselpreis Benzin
1,70 EUR 0,01 EUR 0,41%
EEX Strompreis Phelix DE
89,50 EUR -0,25 EUR -0,28%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,83 USD -3,63 USD -48,71%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
5.505,19 USD 88,79 USD 1,64%
Haferpreis
3,02 USD 0,01 USD 0,42%
Heizölpreis
67,63 USD -2,91 USD -4,12%
Holzpreis
597,50 USD 1,50 USD 0,25%
Kaffeepreis
3,51 USD -0,16 USD -4,42%
Kakaopreis
2.896,00 GBP -190,00 GBP -6,16%
Kohlepreis
98,70 USD 0,20 USD 0,20%
Kupferpreis
12.993,65 USD 16,30 USD 0,13%
Lebendrindpreis
2,37 USD 0,01 USD 0,52%
Mageres Schwein Preis
0,88 USD -0,01 USD -1,24%
Maispreis
4,32 USD 0,02 USD 0,41%
Mastrindpreis
3,68 USD 0,01 USD 0,34%
Milchpreis
14,64 USD -0,08 USD -0,54%
Naphthapreis (European)
520,84 USD 0,37 USD 0,07%
Nickelpreis
18.174,00 USD -160,00 USD -0,87%
Ölpreis (Brent)
69,76 USD 1,02 USD 1,48%
Ölpreis (WTI)
64,43 USD 1,22 USD 1,93%
Orangensaftpreis
2,27 USD 0,07 USD 2,98%
Palladiumpreis
2.062,50 USD 50,00 USD 2,48%
Palmölpreis
4.198,00 MYR 16,00 MYR 0,38%
Platinpreis
2.740,00 USD 105,50 USD 4,00%
Rapspreis
481,00 EUR -0,75 EUR -0,16%
Reispreis
10,99 USD -0,03 USD -0,23%
Silberpreis
116,83 USD 0,20 USD 0,17%
Sojabohnenmehlpreis
298,90 USD 1,10 USD 0,37%
Sojabohnenölpreis
0,55 USD USD 0,50%
Sojabohnenpreis
10,81 USD 0,06 USD 0,53%
Super Benzin
1,73 EUR 0,00 EUR 0,17%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
190,00 EUR 2,75 EUR 1,47%
Zinkpreis
3.358,65 USD 66,15 USD 2,01%
Zinnpreis
56.396,00 USD 1.022,00 USD 1,85%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,07%
Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 10:10 Uhr um 1,74 Prozent auf 5.510,77 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 5.416,40 US-Dollar gestanden hatte.

Derweil notiert der Silberpreis bei 116,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (116,63 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,19 Prozent.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 3,85 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 10:10 Uhr auf 2.736,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2.634,50 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Palladiumpreis um 2,14 Prozent auf 2.055,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.012,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,60 Prozent auf 69,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 68,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagvormittag hinzu. Um 2,04 Prozent auf 64,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 63,21 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,41 Prozent auf 0,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 0,42 Prozent auf 3,02 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,01 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,35 Prozent auf 4,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,30 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,51 Prozent auf 10,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,75 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,30 Prozent auf 298,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 297,80 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,48 Prozent auf 0,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,54 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -49,22 Prozent auf 3,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 7,46 US-Dollar.

Nach 14,72 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Donnerstagvormittag um -0,54 Prozent auf 14,64 US-Dollar gesunken.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -3,75 Prozent auf 67,89 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 70,53 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 98,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (98,70 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

