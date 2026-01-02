Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Donnerstagvormittag
So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.
Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 10:10 Uhr um 1,74 Prozent auf 5.510,77 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 5.416,40 US-Dollar gestanden hatte.
Derweil notiert der Silberpreis bei 116,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (116,63 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,19 Prozent.
Zudem steigt der Platinpreis. Um 3,85 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 10:10 Uhr auf 2.736,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2.634,50 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Palladiumpreis um 2,14 Prozent auf 2.055,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.012,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,60 Prozent auf 69,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 68,40 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagvormittag hinzu. Um 2,04 Prozent auf 64,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 63,21 US-Dollar.
Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,41 Prozent auf 0,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,64 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen steigt der Haferpreis um 0,42 Prozent auf 3,02 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,01 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,35 Prozent auf 4,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,30 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,51 Prozent auf 10,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,75 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,30 Prozent auf 298,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 297,80 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,48 Prozent auf 0,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,54 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -49,22 Prozent auf 3,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 7,46 US-Dollar.
Nach 14,72 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Donnerstagvormittag um -0,54 Prozent auf 14,64 US-Dollar gesunken.
Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -3,75 Prozent auf 67,89 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 70,53 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen wird der Kohlepreis bei 98,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (98,70 US-Dollar).
