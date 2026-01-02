Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -1,95 Prozent auf 5.310,70 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 5.416,40 US-Dollar gelegen hatte.
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (116,63 US-Dollar) geht es um -3,03 Prozent auf 113,10 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.634,50 US-Dollar) geht es um -1,54 Prozent auf 2.594,00 US-Dollar nach unten.
Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -0,89 Prozent auf 1.994,50 US-Dollar, nach 2.012,50 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 2,72 Prozent auf 70,61 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 68,40 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 3,35 Prozent auf 65,33 US-Dollar, nach 63,21 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:23 Uhr steht ein Minus von -0,39 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,64 US-Dollar.
Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,42 Prozent auf 3,02 US-Dollar, nach 3,01 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,51 US-Dollar) geht es um -1,57 Prozent auf 3,46 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,58 Prozent auf 2,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,37 US-Dollar.
Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,23 Prozent auf 4,31 US-Dollar, nach 4,30 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Mastrindpreis um 19:00 Uhr auf. Es geht 0,29 Prozent auf 3,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,68 US-Dollar stand.
Daneben sinkt der Orangensaftpreis um -0,22 Prozent auf 2,26 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,27 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,28 Prozent auf 10,72 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 10,75 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -0,64 Prozent auf 295,90 US-Dollar, nach 297,80 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,59 Prozent auf 0,54 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,54 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten.
Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -47,91 Prozent auf 3,89 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 7,46 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -0,26 Prozent auf 0,88 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,88 US-Dollar.
Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 14,72 US-Dollar am Vortag auf 14,63 US-Dollar nach unten (--0,61 Prozent).
Zudem gibt der Heizölpreis am Donnerstagabend nach. Um -3,00 Prozent auf 68,42 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 70,53 US-Dollar.
Zudem steigt der Kohlepreis. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 20:22 Uhr auf 98,95 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 98,70 US-Dollar lag.
Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,01 US-Dollar) geht es um 1,23 Prozent auf 11,15 US-Dollar nach oben.
Währenddessen legt der Holzpreis um 0,17 Prozent auf 598,50 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 597,50 US-Dollar wert.
Redaktion finanzen.net
