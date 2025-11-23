DAX 23.242 +0,7%ESt50 5.538 +0,4%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.329 -0,1%Euro 1,1526 +0,1%Öl 62,26 -0,4%Gold 4.065 +0,0%
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu
Nach schwacher Vorwoche: DAX dank starker Vorgaben mit Stabilisierungsversuch Nach schwacher Vorwoche: DAX dank starker Vorgaben mit Stabilisierungsversuch
HENSOLDT Aktie

HENSOLDT Aktien-Sparplan
70,30 EUR -1,50 EUR -2,09 %
STU
Marktkap. 8,37 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
NEU
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Barclays Capital

HENSOLDT Equal Weight

09:11 Uhr
HENSOLDT Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
70,30 EUR -1,50 EUR -2,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz der Kursrückgänge in der Rüstungsbranche nach den jüngsten Ukraine-Schlagzeilen blieben die Fundamentaldaten robust und die Ergebnisschätzungen stiegen immer weiter, schrieb Afonso Osorio in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Gewinnmitnahmen zum Jahresende hin seien zwar nicht ausgeschlossen. Doch für Anleger mit einem längeren Zeithorizont böten Kursschwächen attraktive Kaufgelegenheiten. Osorio bevorzugt Rheinmetall wegen des starken Auftragspotenzials, der vertikalen Integration des Unternehmens sowie der Disziplin beim Ausbau der Kapazitäten. Für Hensoldt senkte er mit Verweis auf einen mäßigen Ausblick die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 23:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
85,20 €		 Abst. Kursziel*:
5,63%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
70,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,02%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

12.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
12.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
12.11.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

