Fortschritt

Die Aktien von Rüstungswerten reagieren am Dienstag mit weiteren Kursverlusten auf die Ukraine-Gespräche in Berlin.

Via XETRA verbuchen die Aktien von Rheinmetall zeitweise einen Verlust von 4,10 Prozent auf 1.509,00 Euro, RENK-Aktien fallen um 3,60 Prozent auf 51,98 Euro, für HENSOLDT-Papiere geht es um 3,95 Prozent abwärts auf 69,35 Euro und Anteilsscheine von TKMS geben um 2,33 Prozent auf 65,05 Euro nach.

Wer­bung Wer­bung

Als Belastung galt, dass alle an den jüngsten Gesprächen in Berlin beteiligten Seiten die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs als Fortschritt bezeichneten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist. Nun geht es darum, wie man eine Beistandsgarantie der Nato-Staaten hinbekommt, die Artikel 5 des Nato-Vertrags ähnelt.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)