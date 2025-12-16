Aktien von Rheinmetall, RENK und Co: Rüstungswerte von Ukraine-Gesprächen belastet
Die Aktien von Rüstungswerten reagieren am Dienstag mit weiteren Kursverlusten auf die Ukraine-Gespräche in Berlin.
Werte in diesem Artikel
Via XETRA verbuchen die Aktien von Rheinmetall zeitweise einen Verlust von 4,10 Prozent auf 1.509,00 Euro, RENK-Aktien fallen um 3,60 Prozent auf 51,98 Euro, für HENSOLDT-Papiere geht es um 3,95 Prozent abwärts auf 69,35 Euro und Anteilsscheine von TKMS geben um 2,33 Prozent auf 65,05 Euro nach.
Als Belastung galt, dass alle an den jüngsten Gesprächen in Berlin beteiligten Seiten die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs als Fortschritt bezeichneten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist. Nun geht es darum, wie man eine Beistandsgarantie der Nato-Staaten hinbekommt, die Artikel 5 des Nato-Vertrags ähnelt.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HENSOLDT News
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, RENK Group AG