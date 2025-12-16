DAX24.167 -0,3%Est505.743 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +2,6%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.933 +0,6%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,61 -1,2%Gold4.276 -0,7%
MÄRKTE EUROPA/Deutsche PMIs enttäuschen - Rüstungswerte unter Druck

16.12.25 10:11 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
ASML NV
915,70 EUR -13,20 EUR -1,42%
Aktie kaufen
BAE Systems plc
18,75 EUR -0,46 EUR -2,37%
Aktie kaufen
BE Semiconductor Industries NV
132,00 EUR 0,35 EUR 0,27%
Aktie kaufen
HENSOLDT
68,80 EUR -2,50 EUR -3,51%
Aktie kaufen
Holcim AG
76,72 CHF 0,76 CHF 1,00%
Aktie kaufen
Infineon AG
35,72 EUR -0,01 EUR -0,01%
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
46,04 EUR -1,41 EUR -2,97%
Aktie kaufen

RENK
RENK
51,32 EUR -1,27 EUR -2,41%
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.496,00 EUR -23,00 EUR -1,51%
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
21,98 EUR -0,20 EUR -0,88%
DOW JONES--Mit leichten Abgaben zeigen sich Europas Börsen am Dienstag im frühen Handel. Vor allem die Abgaben bei den Tech- und Rüstungswerten belasten das Sentiment. Die neuen Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland waren zudem derart schwach, dass bereits wieder Zinssenkungsfantasien durch die Europäische Zentralbank (EZB) aufkommen. Dies bremst den Fall der Börsen ab. Der DAX gibt um 0,3 Prozent auf 24.152 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 0,1 Prozent auf 5.749 Punkte.

In den USA hatte sich der Ausverkauf von KI-Titeln am Vortag fortgesetzt, bei Oracle und Broadcom ging es an der Wall Street um 3 bis über 5 Prozent nach unten. Dies setzte sich in Asien fort, der technologielastige Kospi in Südkorea schloss mit einem Abschlag von 2,2 Prozent.

In Europa fallen Infineon um 1,1 Prozent, ASML um 1,3 Prozent, BE Semi um 1,2 Prozent und STMicro um 2,3 Prozent. Der europäische Tewchnologie-Sektor büßt 0,9 Prozent ein.

Noch stärker fallen die Abgaben bei den Rüstungswerten aus. Hier belastet die Aussicht auf einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg nach den Verhandlungen der vergangenen Tage in Berlin. Der Sektor ist mit 1,8 Prozent Minus die schwächste Branche in Europa. BAE Systems, Hensoldt und Renk verlieren bis 3,5 Prozent, für Rheinmetall und Leonardo geht es bis zu 4,8 Prozent abwärts.

In den USA werden am Nachmittag unter anderem die Arbeitsmarktdaten für November nachgereicht. So kurz nach einer Fed-Entscheidung sei dies aber nicht mehr wichtig, heißt es.

Als "böse Enttäuschung" werten Händler in einer ersten Einschätzung die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Deutschland. Während es aus anderen Ländern von Japan bis Frankreich positive Signale gegeben habe, enttäusche Deutschland sowohl im Service- als auch im wichtigen Industrie-Bereich. Der Industrie-PMI fällt im Dezember auf 47,7 und damit noch weiter zurück, nachdem er im November noch bei 48,2 gelegen hatte. Der Service-PMI liegt zwar im expansiven Bereich, mit 52,6 aber auch unter dem Vormonat. "Die Hoffnungen auf eine Belebung Richtung 2026 zerschlagen sich", so ein Händler.

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Dezember weniger stark als erwartet gewachsen. Der zusammengefasste Einkaufsmanagerindex für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe sank auf 51,9 (November: 52,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau prognostiziert.

Bei den Einzelwerten steigen Holcim um 1,3 Prozent. Positiv für Holcim werten Händler den Mehrheitserwerb von Cementos Pacasmayo. Ein Jahr nach Markteintritt in Peru baue Holcim damit seine Position aus. Der Hersteller von Baumaterial bringe von Anfang an eine starke EBITDA-Marge von 28 Prozent mit. Entsprechend werde schon im ersten Jahr mit einem positiven Gewinnbeitrag zum Gewinn je Aktie grechnet. Der Kaufpreis von rund 1,5 Milliarden Dollar sei im normalen Rahmen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.748,82 -0,1% -3,70 +17,5%

Stoxx-50 4.852,39 -0,0% -0,32 +11,7%

DAX 24.151,65 -0,3% -78,26 +21,7%

MDAX 30.135,90 -0,3% -78,71 +18,1%

TecDAX 3.531,88 -0,5% -18,71 +3,9%

SDAX 16.836,40 -0,2% -31,31 +23,0%

CAC 8.137,32 +0,2% 12,44 +10,1%

SMI 13.105,46 +0,5% 68,66 +12,4%

ATX 5.189,11 +0,3% 18,06 +41,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1754 +0,0% 1,1752 1,1762 +13,3%

EUR/JPY 182,03 -0,2% 182,42 182,54 +12,2%

EUR/CHF 0,9362 +0,1% 0,9357 0,9352 -0,3%

EUR/GBP 0,8778 -0,1% 0,8787 0,8783 +6,1%

USD/JPY 154,86 -0,2% 155,23 155,20 -1,0%

GBP/USD 1,3391 +0,1% 1,3375 1,3391 +6,9%

USD/CNY 7,0565 -0,1% 7,0614 7,0524 -1,9%

USD/CNH 7,0374 -0,1% 7,0431 7,0409 -3,8%

AUS/USD 0,6640 -0,0% 0,6642 0,6649 +7,3%

Bitcoin/USD 86.288,60 +0,1% 86.236,35 86.998,00 -6,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,95 56,82 -1,5% -0,87 -21,1%

Brent/ICE 59,77 60,56 -1,3% -0,79 -19,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.284,72 4.306,00 -0,5% -21,29 +63,9%

Silber 63,18 64,10 -1,4% -0,92 +114,5%

Platin 1.537,93 1.519,80 +1,2% 18,13 +70,0%

Kupfer 5,27 5,34 -1,3% -0,07 +28,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 04:11 ET (09:11 GMT)

