DAX schwächer -- Wall Street stabil erwartet -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Nach neuen US-Jobdaten: DAX verharrt am Dienstag im negativen Bereich
PayPal-Aktie freundlich: Eigene Bank für Geschäftskredite und Sparkonten geplant
MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Rüstungswerte weiter unter Abgabedruck

16.12.25 13:49 Uhr
DOW JONES--Weiter unter leichtem Abgabedruck stehen Europas Börsen am Dienstagmittag. Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Europa liefern keine Kaufargumente. Der zusammengefasste Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe sank im Dezember unerwartet auf 51,9 (November: 52,8) Punkte. Volkswirte hatten dagegen eine Stagnation auf Vormonatsniveau prognostiziert. Vor allem die Industrie in Deutschland gebe ein enttäuschendes Bild ab, so die Commerzbank. "Offensichtlich hat der stimulierende Effekt der gefallenen Leitzinsen nicht ausgereicht, um den Gegenwind durch die US-Zölle und den steigenden Wettbewerb aus China auszugleichen."

Der DAX gibt um 0,4 Prozent auf 24.142 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 0,2 Prozent. Am Devisenmarkt zieht der Euro trotz der schwachen Daten leicht an auf 1,1767 Dollar. Die Anleihemärkte zeigen sich wenig bewegt.

Highlight der Woche ist die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Es wird erwartet, dass die EZB den Leitzins bei 2,00 Prozent bestätigen wird. Im Fokus liegt der Ausblick auf das kommende Jahr; in der Zwischenzeit wird eine Zinssenkung 2026 nur noch anteilig eingepreist. In den USA werden am Nachmittag die wichtigen Arbeitsmarktdaten für November nachgereicht, auch veröffentlicht werden Einzelhandelsumsätze.

In den USA hatte sich der Ausverkauf von KI-Titeln am Vortag fortgesetzt, die Kursverluste bei Oracle und Broadcom setzten sich fort. In Europa fällt der Sektor um 0,9 Prozent zurück. Infineon geben um 0,3 Prozent, ASML um 1,5 Prozent und STMicro um 2,3 Prozent nach.

Noch stärker fallen die Abgaben bei den Rüstungswerten aus. Hier belastet die Aussicht auf einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg nach den Verhandlungen der vergangenen Tage in Berlin. Der Sektor ist mit 2,1 Prozent Minus die schwächste Branche in Europa. BAE Systems verlieren 2,4 Prozent, für Rheinmetall und Leonardo geht es bis zu 4,9 Prozent abwärts.

Bei den Einzelwerten steigen Holcim um 1,5 Prozent. Positiv für den schweizerischen Baustoffanbieter werten Händler den Mehrheitserwerb an Cementos Pacasmayo. Ein Jahr nach Markteintritt in Peru baue Holcim damit ihre Position aus. Der Hersteller von Baumaterial bringe von Anfang an eine starke EBITDA-Marge von 28 Prozent mit. Entsprechend werde schon im ersten Jahr mit einem positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie gerechnet. Der Kaufpreis von rund 1,5 Milliarden Dollar liege im normalen Rahmen, heißt es im Handel.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.738,99 -0,2% -13,53 +17,5%

Stoxx-50 4.842,29 -0,2% -10,42 +12,6%

DAX 24.141,56 -0,4% -88,35 +21,7%

MDAX 30.168,06 -0,2% -46,55 +18,1%

TecDAX 3.540,72 -0,3% -9,87 +3,9%

SDAX 16.790,80 -0,5% -76,91 +23,0%

CAC 8.118,00 -0,1% -6,88 +10,1%

SMI 13.096,52 +0,5% 59,72 +12,4%

ATX 5.177,82 +0,1% 6,77 +41,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1767 +0,1% 1,1752 1,1762 +13,5%

EUR/JPY 182,03 -0,2% 182,42 182,54 +12,0%

EUR/CHF 0,9352 -0,0% 0,9357 0,9352 -0,3%

EUR/GBP 0,8762 -0,3% 0,8787 0,8783 +6,2%

USD/JPY 154,70 -0,3% 155,23 155,20 -1,3%

GBP/USD 1,3429 +0,4% 1,3375 1,3391 +6,9%

USD/CNY 7,0581 -0,0% 7,0614 7,0524 -2,1%

USD/CNH 7,0368 -0,1% 7,0431 7,0409 -4,0%

AUS/USD 0,6632 -0,1% 0,6642 0,6649 +7,3%

Bitcoin/USD 87.376,50 +1,3% 86.236,35 86.998,00 -9,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,90 56,82 -1,6% -0,92 -21,1%

Brent/ICE 59,68 60,56 -1,5% -0,88 -19,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.293,24 4.306,00 -0,3% -12,76 +64,1%

Silber 63,14 64,10 -1,5% -0,96 +122,0%

Platin 1.548,82 1.519,80 +1,9% 29,02 +73,5%

Kupfer 5,27 5,34 -1,3% -0,07 +28,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 07:49 ET (12:49 GMT)

