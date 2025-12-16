Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach Arbeitsmarktdaten erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street winken am Dienstag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts leichte Gewinne zum Auftakt. Die US-Futures zogen zuletzt an, nachdem die Jobdaten für November besser als gedacht ausgefallen waren.

"Beschäftigungsrückgang im Oktober überrascht, solide im November", kommentierte Helaba-Experte Ralf Umlauf in einer ersten Einschätzung die Daten. "Mit einem Stellenplus von 64.000 konnte der Novemberwert die Konsensschätzung sogar übertreffen." Allerdings sei die Beschäftigung im Oktober um 105.000 gesunken, was die Zinssenkung der Fed in der Vorwoche als gerechtfertigt erscheinen lasse. "Derweil liegt die Arbeitslosenquote ungeachtet des Anstiegs auf einem im historischen Vergleich niedrigen Niveau."

Wegen des langen Shutdowns der US-Regierung waren die offiziellen Arbeitsmarktdaten vom Dienstag mit Verspätung sowohl für Oktober als auch November vorgelegt worden. Die US-Notenbank Fed hatte trotz der unklaren Datenlage in der vergangenen Woche ihren Leitzins gesenkt, und dies - trotz hartnäckig hoher Inflation - mit Signalen einer Abkühlung am Jobmarkt begründet.

Wesentlich sind die aktuellen Arbeitsmarktdaten für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed zwar erst im neuen Jahr 2026, ebenso wie die Inflationsdaten, die am Donnerstag erwartet werden. Helaba-Experte Umlauf geht nun nach den Daten davon aus, "dass die bereits ausgeprägten Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed präsent bleiben".

Rund eine halbe Stunde vor dem offiziellen Börsenbeginn zeichnete sich für den Dow Jones Industrial beim Broker IG ein Anstieg um 0,2 Prozent auf 48.497 Punkte ab. Am Vorabend hatte der bekannteste US-Leitindex mit moderaten Verlusten geschlossen, nachdem er am vergangenen Freitag noch im Verlauf ein Rekordhoch erreicht hatte.

Für den wesentlich mit Techwerten bestückten NASDAQ 100 deutete sich zuletzt laut IG ein Plus von 0,1 Prozent auf 25.090 Zähler an. Vor dem Wochenende wieder aufgeflammte Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen bei KI-Aktien hatten den Index zuletzt belastet. Viele Anleger hatten lieber in Standardwerte umgeschichtet oder vor dem Jahresende bereits ihre Bücher geschlossen.

Bei den Einzelwerten stehen die Ford (Ford Motor)-Papiere im Fokus, die vorbörslich um mehr als ein Prozent zulegten. Der Autobauer hatte am Vorabend den Umbau seines verlustreichen Elektroauto -Geschäfts angekündigt, wofür eine riesige Abschreibung in Höhe von 19,5 Milliarden Dollar fällig wird. Zugleich schätzte das Unternehmen die Aussichten für den operativen Gewinn in diesem Jahr nun etwas besser ein.

Bei Pfizer deuten sich leichte Gewinne zum Auftakt an, wenngleich der Pharmakonzern für das neue Jahr wenig Wachstum prophezeit und sogar einen Umsatz- und Ergebnisrückgang nicht ausschließt. Der Grund sind laut Unternehmen wenige Covid-Einnahmen und der Verlust der patentgeschützten Exklusivität bei einigen Medikamenten. Laut den Experten von JPMorgan liegen die Prognosen aber im Rahmen der Erwartungen.

Ferner bewegten zahlreiche Analystenkommentare. Papiere der Streaming-Plattform Roku etwa dürften von einer weiteren positiven Analystenempfehlung profitieren. In der vergangenen Woche hatten sich bereits die Experten von JPMorgan und Jefferies sehr positiv geäußert, nun stimmte auch Morgan Stanley in den Chor mit ein. Deren Analyst Thomas Yeh drehte seine Empfehlung gleich um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight". Für die Roku-Papiere ging es daraufhin vor dem offiziellen Start um fast vier Prozent nach oben.

Rückenwind verlieh auch eine frische Kaufempfehlung durch Morgan Stanley den Accenture-Papieren mit vorbörslich plus 2,5 Prozent. Nach dem diesjährigen Kursrückschlag sei jetzt ein attraktives Niveau für einen Einstieg in die Aktie des IT-Dienstleisters erreicht, hieß es von den Analysten.

Ebenfalls eine Kehrtwende machten die Experten von Goldman Sachs bei Cognex, nach einem vormaligen Verkaufsvotum raten sie zum Erwerb der Aktie des Anbieters von industriellen Kameras und Barcodelesegeräten. Die Aktie notierte vorbörslich fast fünf Prozent höher./tav/men