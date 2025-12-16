DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +1,8%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.601 +1,5%Euro1,1749 ±-0,0%Öl58,86 -2,5%Gold4.303 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen tiefer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Discount Call auf DAX (PJ1UP5) - nach dem Dämpfer wieder aufwärts? Hot Stocks heute: Trade der Woche: Discount Call auf DAX (PJ1UP5) - nach dem Dämpfer wieder aufwärts?
NASDAQ plant Handelsrevolution: Aktienhandel künftig nahezu rund um die Uhr möglich NASDAQ plant Handelsrevolution: Aktienhandel künftig nahezu rund um die Uhr möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
US-Konjunktur im Fokus

So reagiert der Euro auf den US-Arbeitsmarktbericht

16.12.25 21:16 Uhr
EUR/USD: Warum der Euro zum Dollar auf Berg- und Talfahrt ist | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat seine nach dem US-Arbeitsmarktbericht eingeheimsten Gewinne zuletzt wieder komplett abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2740 CNY -0,0086 CNY -0,10%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8753 GBP -0,0034 GBP -0,38%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1422 HKD -0,0035 HKD -0,04%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
181,7990 JPY -0,6510 JPY -0,36%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1749 USD -0,0003 USD -0,03%
Charts|News

Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street war die Gemeinschaftswährung zurück auf dem Niveau vom Vormittag und wurde mit 1,1752 US-Dollar gehandelt. Nach den wegen des Shutdowns nachgereichten Daten für Oktober und November war sie kurzzeitig noch bis über 1,18 Dollar und damit den höchsten Stand seit Ende September geklettert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1776 (Montag: 1,1753) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8491 (0,8508) Euro.

Der am Nachmittag vorgelegte US-Arbeitsmarktbericht fiel durchwachsen aus. Der Beschäftigungsanstieg war etwas höher als erwartet. Dies gilt allerdings auch für die Arbeitslosenquote, während sich die Stundenlöhne schwächer als prognostiziert entwickelten.

Nach den Jobdaten wird die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die Fed im Januar aktuell bei rund 24 Prozent gesehen. Experten sprachen zwar von einer Abschwächung des Arbeitsmarktes, was eine baldige nächste Zinssenkung rechtfertigen könnte, aber eine deutliche Lockerung dürfte es angesichts von widersprüchlichen Signalen kaum geben.

Kay Haigh von Goldman Sachs Asset Management rechnet wegen der vorausgegangenen Turbulenzen durch den teilweisen Regierungsstillstand (Shutdown) nicht damit, dass die Fed den Daten besondere Aufmerksamkeit schenken wird.

Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten den Eurokurs indes nicht. Die Unternehmensstimmung im Euroraum verschlechterte sich im Monat Dezember unerwartet deutlich. Der Einkaufsmanagerindex signalisiert aber weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com, Joachim Wendler / Shutterstock.com